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На углу 2000, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала На углу
Киноафиша Сериалы На углу Сезоны Сезон 1

The Corner 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 апреля 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «На углу»

В 1 сезоне сериала «На углу» в неблагополучном районе Западного Балтимора проживает семья Маккалоу, судьба всех членов которой медленно разрушается из-за наркотиков. Отец семейства – 34-летний Гэри – перебивается на сезонных подработках, постепенно подсаживаясь на вещества, которыми торгуют прямо около его дома на улице. Через четыре года у него уже нет ни карьеры, ни здоровья, ни будущего – в общем, ничего, кроме поисков новой дозы. Вместе с ним в пропасть летят супруга Фрэн и двое юных сыновей Деандре и Деродд. Глядя на родителей, они начинают зарабатывать на жизнь, продавая наркотики на углу неподалеку.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «На углу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Блюз Гэри Gary's Blues
Сезон 1 Серия 1
16 апреля 2000
Блюз ДеАндре DeAndre's Blues
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2000
Блюз Фрэн Fran's Blues
Сезон 1 Серия 3
30 апреля 2000
Блюз наркомана Dope Fiend Blues
Сезон 1 Серия 4
7 мая 2000
Блюз углового мальчика Corner Boy Blues
Сезон 1 Серия 5
14 мая 2000
Блюз обывателя Everyman's Blues
Сезон 1 Серия 6
21 мая 2000
График выхода всех сериалов
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