The Corner 2000, season 1

The Corner season 1 poster
The Corner 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 April 2000
Production year 2000
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"The Corner" season 1 description

В 1 сезоне сериала «На углу» в неблагополучном районе Западного Балтимора проживает семья Маккалоу, судьба всех членов которой медленно разрушается из-за наркотиков. Отец семейства – 34-летний Гэри – перебивается на сезонных подработках, постепенно подсаживаясь на вещества, которыми торгуют прямо около его дома на улице. Через четыре года у него уже нет ни карьеры, ни здоровья, ни будущего – в общем, ничего, кроме поисков новой дозы. Вместе с ним в пропасть летят супруга Фрэн и двое юных сыновей Деандре и Деродд. Глядя на родителей, они начинают зарабатывать на жизнь, продавая наркотики на углу неподалеку.

Series rating

8.4
Rate 11 votes
8.5 IMDb
"The Corner" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Gary's Blues
Season 1 Episode 1
16 April 2000
DeAndre's Blues
Season 1 Episode 2
23 April 2000
Fran's Blues
Season 1 Episode 3
30 April 2000
Dope Fiend Blues
Season 1 Episode 4
7 May 2000
Corner Boy Blues
Season 1 Episode 5
14 May 2000
Everyman's Blues
Season 1 Episode 6
21 May 2000
