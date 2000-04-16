В 1 сезоне сериала «На углу» в неблагополучном районе Западного Балтимора проживает семья Маккалоу, судьба всех членов которой медленно разрушается из-за наркотиков. Отец семейства – 34-летний Гэри – перебивается на сезонных подработках, постепенно подсаживаясь на вещества, которыми торгуют прямо около его дома на улице. Через четыре года у него уже нет ни карьеры, ни здоровья, ни будущего – в общем, ничего, кроме поисков новой дозы. Вместе с ним в пропасть летят супруга Фрэн и двое юных сыновей Деандре и Деродд. Глядя на родителей, они начинают зарабатывать на жизнь, продавая наркотики на углу неподалеку.