Zack Taylor Если бы я знал, что это приведет тебя к беде, я бы никогда не сказал тебе правду. Но Билли...

Minh Kwan Что?

Zack Taylor Он настаивал. Он думал, что это будет хорошо для тебя. Закрытие и всё такое. Но вот мы и здесь, в полном кризисе, а ты пытаешься быть рейнджером.

Minh Kwan И что в этом плохого? Все вы и мама поступили точно так же. Я просто следую её примеру. Разве это не хорошо?

Zack Taylor Что, по твоему, значит быть рейнджером? Ломать ногти! Милые подшучивания? Развлекаться? Это сложно.

Minh Kwan Я знаю. Но кто-то должен справедливо наказывать плохих парней. Рита убила маму. Она должна понести наказание. И я готов. Я рад это сделать. Что угодно. Так почему эта штука не даёт мне трансформироваться?

Zack Taylor Мин... То, что ты чувствуешь, то, что ты хочешь, это не справедливость. Это месть. Когда я был в твоем возрасте, мой наставник сказал мне, что только монстры ищут мести. Именно это сейчас делает РоБо Рита. Она была побеждена рейнджерами. Теперь она хочет свести счёт и причинить нам боль, насколько это возможно. Вот почему она... сделала то, что сделала с Трини. Миссия мести никогда не закончится хорошо. Я не хочу этого для тебя.

Minh Kwan А как насчет того, что я хочу? Может, это не тебе решать.

Zack Taylor Ты хочешь быть героем? Это бескорыстный путь. Это не всегда легко. Но я стараюсь изо всех сил. Отложить свои амбиции может быть хорошей идеей. Как я, обеспечивающий тебе хорошую жизнь и дом.

Minh Kwan Это стоило отказаться от карьеры в Конгрессе... ради меня?