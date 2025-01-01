Zack Taylor
Это произошло так быстро. Эта машина, которую строит Роба Рита, что она делает?
Billy Cranston
Честно? Что-то, использующее нашу силу, сделанное Ритой Репульсой? Это плохая смесь. И если мы не остановим это, я... я не думаю, что они справятся.
Minh Kwan
Тогда мы должны ее уничтожить.
Billy Cranston
Мы?
Minh Kwan
Да.
Zack Taylor
Это дела рейнджеров, а не подростковой девочки с домашними заданиями, ясно?
Minh Kwan
Она... убила маму. Это лично. Ты знаешь, как трудно...
Zack Taylor
Что ты не понимаешь, так это...
Minh Kwan
Дай мне закончить! Если мама могла это сделать, могу и я. Это ее наследие. Я могу помочь.
Billy Cranston
Мин, мне жаль, но ты не можешь. Ты ведь не рейнджер.
Zack Taylor
Эти монстры просто разобьют тебя за секунду.
Billy Cranston
И мы не можем рисковать, теряя тебя тоже. Слушай, лучшее, что ты можешь сделать для всех, это держаться подальше от неприятностей и позволить нам разобраться с этим.
Minh Kwan
Говорит тот, кто всё это и устроил. Мы все знаем, что если бы не ты, моя мама была бы здесь. О, это задело, да?