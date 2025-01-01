Меню
Цитаты из сериала Могучие рейнджеры: Раз и навсегда

Зак Тейлор [сражаясь с Патрульными Лепёшками] Время для Хип Хоп Ки́до.
Минь Кван Ты что, танцуешь брейк-данс в бою?
Zack Taylor Шаловливство в этом месте — большая ошибка.
Красный Рейнджер Эй! Вы, Путти, хотите подраться? Получили, что хотели.
Розовый Рейнджер Все эти годы, а они все равно звучат как сердитые индейки.
Alpha 9 Мой сканер монстров что-то нашёл. Похоже, это прямая трансляция. Это не Рита. Это Патти. И это не только в Энджел Гроув. Это по всему миру!
Billy Cranston Мы знали, что она вернётся. Мы к этому готовы. Альфа 9, время пришло.
Alpha 9 Да, сэр. Внимание всем командам Могучих Рейнджеров. Протокол Бандоры активирован. Подойдите к своим назначенным станциям сейчас.
Zack Taylor Если я правильно помню план, гости прибудут через три, два, один.
Katherine 'Kat' Hillard [телепортируется] Минуту назад я помогал на юниорском каратэ-лагере ДжДжая, а теперь прячусь в туалете, чтобы телепортироваться. Серьёзно? Протокол Бандоры активируется. Роба Рита вернулась?
Rocky DeSantos [телепортируется] Давайте, ребята. Это снова тренировочные упражнения? Потому что, привет, я только что разогрел свой обед.
Zack Taylor Это не тренировка. Рита вернулась.
Katherine 'Kat' Hillard Так Томми, Джейсон и Ким сражаются с ней?
Billy Cranston Нет. К сожалению, они были захвачены. Поэтому нам нужна ваша помощь.
Robo Rita Да! После всех этих лет я свободна! Время мстить.
Billy Cranston Нет. Нет, это... это не может быть.
Robo Rita Проверь факты, Билли. Ты искал своего драгоценного Зорда, но когда он пожертвовал собой с помощью З-Волны, не только *его* частицы разлетелись по вселенной. Понял? Зло было изгнано из моего существа, и волны разбросали его по космосу. До сегодняшнего дня, когда ты собрал меня заново, и я нашла новое тело. Теперь Рита Репулса снова будет править.
Zack Taylor Если бы я знал, что это приведет тебя к беде, я бы никогда не сказал тебе правду. Но Билли...
Minh Kwan Что?
Zack Taylor Он настаивал. Он думал, что это будет хорошо для тебя. Закрытие и всё такое. Но вот мы и здесь, в полном кризисе, а ты пытаешься быть рейнджером.
Minh Kwan И что в этом плохого? Все вы и мама поступили точно так же. Я просто следую её примеру. Разве это не хорошо?
Zack Taylor Что, по твоему, значит быть рейнджером? Ломать ногти! Милые подшучивания? Развлекаться? Это сложно.
Minh Kwan Я знаю. Но кто-то должен справедливо наказывать плохих парней. Рита убила маму. Она должна понести наказание. И я готов. Я рад это сделать. Что угодно. Так почему эта штука не даёт мне трансформироваться?
Zack Taylor Мин... То, что ты чувствуешь, то, что ты хочешь, это не справедливость. Это месть. Когда я был в твоем возрасте, мой наставник сказал мне, что только монстры ищут мести. Именно это сейчас делает РоБо Рита. Она была побеждена рейнджерами. Теперь она хочет свести счёт и причинить нам боль, насколько это возможно. Вот почему она... сделала то, что сделала с Трини. Миссия мести никогда не закончится хорошо. Я не хочу этого для тебя.
Minh Kwan А как насчет того, что я хочу? Может, это не тебе решать.
Zack Taylor Ты хочешь быть героем? Это бескорыстный путь. Это не всегда легко. Но я стараюсь изо всех сил. Отложить свои амбиции может быть хорошей идеей. Как я, обеспечивающий тебе хорошую жизнь и дом.
Minh Kwan Это стоило отказаться от карьеры в Конгрессе... ради меня?
Zack Taylor Ты абсолютно этого стоишь.
[Роки расправляется с Робо-Минотавром]
Розовый Рейнджер Не буду врать, Роки. Это было... довольно жёстко.
Чёрный Рейнджер Ну, добавки из мяса больше не будет.
Aisha Campbell Я рад, что наследие Саблезубого Тигра в надёжных руках.
Minh Kwan Для меня это большая честь.
Billy Cranston Могу что-нибудь для тебя сделать, пока меня нет? Сувенир из Миринои, возможно.
Minh Kwan Не знаю. Ты не пропадёшь слишком надолго, правда? Мама всегда говорила, что скучала по тебе, когда ты был в космосе. Я имею в виду, я буду скучать по тебе и... Эм...
Billy Cranston Мин?
Minh Kwan Дело в том, что перед тем, как ты уйдёшь, вся эта история... Уход мамы. Я сказала, что это твоя вина, и это было несправедливо. Ты не мог знать, что случится с Ритой или что случится с мамой.
Billy Cranston Ты не сказал ничего такого про меня, что я сам себе не говорил миллион раз.
Minh Kwan Нет, но по правде. Я должна тебя отблагодарить. Если бы ты не заставил Зака рассказать правду о маме... Я не знаю, как бы я справилась со всем этим.
Billy Cranston Ты хорошая девочка. Мы все заботимся о тебе. И мне действительно приятно, что ты тоже позаботилась обо мне.
Minh Kwan Ты имеешь в виду взрыв Риты? Я должна была. Ты семья. Нужно защищать свою семью.
Billy Cranston Семья, да? Вот почему ты подумала, что можно взять мой летающий автомобиль?
Minh Kwan Ладно, это было дело Рейнджеров.
Billy Cranston Ах. Извини. Радбаг — это собственная технология.
Синий Рейнджер Время для третьей фазы плана.
Розовый Рейнджер Мы планировали третью фазу?
Жёлтый Рейнджер Дай угадаю. Третья фаза — это навалить по полной?
Синий Рейнджер Точно.
Красный Рейнджер Давай, покажи на что способен.
Робо Рита Может, твоя смерть поможет мне избавиться от головной боли.
Черный Рейнджер Получил ваш сигнал бедствия и прилетел так быстро, как только мог.
Синий Рейнджер Спасибо, Зак.
Черный Рейнджер Чувак, это Рита Репулса? Роботизированный вид ей не идет.
Синий Рейнджер Она будет выглядеть лучше на свалке.
Billy Cranston Вероятно, нас скоро ждет ситуация с Мегазордом.
Alpha 9 Мы с Билли несколько месяцев приводили в порядок Зорд Саблезубого Тигра без Желтого Рейнджера.
Rocky DeSantos Так что Дино Мегазорд теперь не получится без Джейса и Ким?
Billy Cranston Не совсем. Мы с Алфой экспериментировали с дополнительными соединениями решетки.
Alpha 9 Мы сделали эти Прокси Силовые Монеты как запасной вариант. Теперь все вы можете использовать силы Дино.
Zack Taylor Ого. Зордон был очень ясен. Дублирование активных сил очень опасно.
Katherine 'Kat' Hillard Мне все равно, насколько опасна слишком большая энергия розового цвета. Один раз Рейнджер...
Rocky DeSantos Всегда Рейнджер. Мы определенно с вами.
Billy Cranston Ладно. Начнем. В Ангел Гроув уже были пострадавшие. Мы не можем позволить Паттам разбушеваться дальше.
Zack Taylor Если так, то пришло время трансформации!
Чёрный Рейнджер Зак вернулся... в чёрном.
Alpha 9 О, привет, Зак.
Zack Taylor Если бы люди наверху знали, что у них под ногами самый умный робот в мире.
Alpha 9 Все такой же обаятельный. Приятно снова тебя видеть. Прошло время. Полагаю, жизнь действительно занята, когда воспитываешь подростка с характером.
Zack Taylor О, Мин definitely имеет характер.
Robo Rita Есть что сказать напоследок?
Billy Cranston Время трансформации! Трицератопс!
[превращается в Синего Рейнджера]
Robo Rita Путти, размолите его в синюю пыль.
Robo Minotaur Кто-то потерялся.
Robo Snizzard Эй, девчонка, ты заблудилась?
Minh Kwan Ты что, не помнишь меня с кладбища? Ты связалась с моими людьми. А твой босс убил мою маму.
Robo Snizzard Мы работаем на межгалактического военного преступника. Тебе нужно быть намного конкретнее.
Minh Kwan Я Мин Кван. А ты собираешься встретиться с
[достает морфер]
Minh Kwan Саблезубым тигром!
[пытается трансформироваться]
Robo Minotaur Робо Минотор, Робо Снизар: [смеются]
Minh Kwan Что--? Я делаю мир лучше. Саблезубый тигр!
[пытается снова трансформироваться]
Robo Rita Ну что у нас тут? Еще один ребенок, играющий героя. Я обычно это усложняю. Спроси у своей мамы.
Minh Kwan Если я не смогу трансформироваться, я позабочусь о тебе по-старинке.
Robo Rita Ты уже понял, Билли? Или мой гений превзошёл даже тебя?
Billy Cranston Дай угадаю. Воссоединение с Ритой, а затем какой-то план по завоеванию галактики?
Robo Rita Неплохо. Я пройду через этот портал и передам годы знаний своему молодому я, сделав нас абсолютно неудержимыми. Мы убьём ваши добродетельные подростковые я во сне, прежде чем Зордон даже подумает сделать вас Рейнджерами.
Zack Taylor Ты думаешь, что можешь переписать 30 лет истории с помощью какой-то безделушки?
Robo Rita Осторожнее. Твои друзья заряжают мою машину быстрее, чем я мог мечтать, так что ты мне больше не нужен.
Billy Cranston Ну что, как тебе твой коммуникатор?
Minh Kwan Обожаю винтажный стиль. А если я опоздаю на урок, телепортация будет в самый раз.
Zack Taylor Эм, только если никто не смотрит, ладно?
Zack Taylor Зордона когда-то давно пожертвовал собой ради нас. Ты его никогда не встречала. Он был нашим наставником, почти как отец. Билли пытался вернуть его. Он не знал, что это закончится так.
Minh Kwan Я... Я не знала, что он так себя чувствовал.
Zack Taylor Просто оставайся здесь, пока мы осуществляем наш план. Хорошо?
Minh Kwan Да.
Zack Taylor И не беспокойся. Мы уже спасали мир раньше.
Zack Taylor Знаешь, Билли всегда не дает мне покоя, когда мы опаздываем.
Minh Kwan Похоже, "Я занятой конгрессмен" больше нельзя использовать как отговорку. Извини, что неудобно. Сегодня не тот день, который я ждал, понимаешь?
Zack Taylor Да.
Minh Kwan Не могу поверить, что прошло целый год.
Zack Taylor Я знаю. Кажется, будто это было вчера.
Робо Снидзор Подождите, разве мы не получили Красного и Розового?
Красный Рейнджер Другой Красный.
Розовый Рейнджер Другая Розовая.
Красный Рейнджер Красный Рейнджер, Розовый Рейнджер: Одинаковые силы.
Робо Рита Волшебная палочка, увеличь моего монстра!
Adam Park Ну что ж, наш курс на Аквитар уже готов. Аквитиане быстро все исправят. Ты уж точно не хочешь с нами, Билли? Знаешь, Сестриа сказала, что скучает по тебе.
Billy Cranston Нет. Но я скоро буду. У меня еще есть кое-какие дела по бизнесу, которые нужно завершить, прежде чем я смогу вернуться к своим старым приключениям.
Rocky DeSantos Смотри на себя. Ты соскучился по путешествиям, не правда ли?
Billy Cranston Да, приятно иметь что-то новое, на чем можно сосредоточиться. Но как только аквитиане вернут всех к нормальному размеру и в действие, все это закончится.
Katherine 'Kat' Hillard Да, это была дикая поездка, но я готов вернуться к ДжейДжею. Быть родителем почти так же сложно, как быть рейнджером.
Rocky DeSantos Ты думаешь, это непросто? Я даже обед не поел. Кто-то выкинул мои лапшу.
Alpha 9 Извини, извини.
Rocky DeSantos Расслабься, расслабься. Не коротнись. Я просто шучу.
Robo Rita Как предсказуемо с вашей стороны ладить друг с другом в этот особенный день. Я была так занята подготовкой. Я даже переплавила некоторых из моих старых слуг. Снизард и Минотавр.
Robo Minotaur Ряды и ряды человеческих могил. Это место прекрасно.
Robo Snizzard Скоро вся земля будет такой же.
Zack Taylor Это произошло так быстро. Эта машина, которую строит Роба Рита, что она делает?
Billy Cranston Честно? Что-то, использующее нашу силу, сделанное Ритой Репульсой? Это плохая смесь. И если мы не остановим это, я... я не думаю, что они справятся.
Minh Kwan Тогда мы должны ее уничтожить.
Billy Cranston Мы?
Minh Kwan Да.
Zack Taylor Это дела рейнджеров, а не подростковой девочки с домашними заданиями, ясно?
Minh Kwan Она... убила маму. Это лично. Ты знаешь, как трудно...
Zack Taylor Что ты не понимаешь, так это...
Minh Kwan Дай мне закончить! Если мама могла это сделать, могу и я. Это ее наследие. Я могу помочь.
Billy Cranston Мин, мне жаль, но ты не можешь. Ты ведь не рейнджер.
Zack Taylor Эти монстры просто разобьют тебя за секунду.
Billy Cranston И мы не можем рисковать, теряя тебя тоже. Слушай, лучшее, что ты можешь сделать для всех, это держаться подальше от неприятностей и позволить нам разобраться с этим.
Minh Kwan Говорит тот, кто всё это и устроил. Мы все знаем, что если бы не ты, моя мама была бы здесь. О, это задело, да?
Zack Taylor Так что мы скажем ей? Может, её мама утонула?
Billy Cranston Нет. Нет, Минх слишком умна для этого.
Zack Taylor Нам нужно быстро решить что-то, потому что школа заканчивается. Остальным может понадобиться помощь в поисках в Темной Измерении.
Billy Cranston Ты не можешь быстро решить, как сказать кому-то худшую новость в их жизни. И мы не можем ей врать. Должна быть правда.
Zack Taylor Слушай, правила Зорда...
Billy Cranston Зак! Правила можно нарушать по уважительной причине. Слушай, если бы Зорд вернулся, как я надеялся, я уверен, он сказал бы, что Минх нужно знать. Всегда были только она и Трини. У неё больше никого нет. Кто теперь будет о ней заботиться? Наша команда никогда не сталкивалась с чем-то подобным. Нет, мы должны сказать ей правду. Иначе как она получит закрытие?
Zack Taylor Билли! Она ребёнок! Она ребёнок, Билли. Ей не нужно знать, что мы Могучие Рейнджеры.
Billy Cranston Ей нужно знать, что Рита Репулса убила её маму.
Робо Рита [прижат к стене когтями Жёлтого Рейнджера] Я вас всех уничтожу!
Синий Рейнджер Выключи её. Сделай это, Зак.
Чёрный Рейнджер Это за Трини.
[разрушает Робо Риту своим Динамическим Топором в режиме Канона]
