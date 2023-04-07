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Мир против Бориса Беккера 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мир против Бориса Беккера
Киноафиша Сериалы Мир против Бориса Беккера Сезоны Сезон 1

Boom! Boom! The World vs. Boris Becker 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мир против Бориса Беккера»

В 1 сезоне сериала «Мир против Бориса Беккера» зрителей ждет необычный взгляд на скандальную и противоречивую жизнь и карьеру великого теннисиста Бориса Беккера. В проект входят эксклюзивные интервью с Джоном Макинроем, Новаком Джоковичем, Бьерном Боргом и другими спортивными мировыми знаменитостями. Борис побил все рекорды, взяв золото в своем первом международном турнире в 17 лет. Всего за жизнь он накопил 6 мейджоров, олимпийское золото и 49 титулов чемпиона мира – удивительный результат для обычного человека. Но, похоже, в жизни Беккера есть нечто по-настоящему необычное.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мир против Бориса Беккера» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1: Триумф Part One: Triumph
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2023
Часть 2: Катастрофа Part Two: Disaster
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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