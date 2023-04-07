В 1 сезоне сериала «Мир против Бориса Беккера» зрителей ждет необычный взгляд на скандальную и противоречивую жизнь и карьеру великого теннисиста Бориса Беккера. В проект входят эксклюзивные интервью с Джоном Макинроем, Новаком Джоковичем, Бьерном Боргом и другими спортивными мировыми знаменитостями. Борис побил все рекорды, взяв золото в своем первом международном турнире в 17 лет. Всего за жизнь он накопил 6 мейджоров, олимпийское золото и 49 титулов чемпиона мира – удивительный результат для обычного человека. Но, похоже, в жизни Беккера есть нечто по-настоящему необычное.