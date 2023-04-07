Menu
Boom! Boom! The World vs. Boris Becker 2023, season 1

Season premiere 7 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 30 minutes
"Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мир против Бориса Беккера» зрителей ждет необычный взгляд на скандальную и противоречивую жизнь и карьеру великого теннисиста Бориса Беккера. В проект входят эксклюзивные интервью с Джоном Макинроем, Новаком Джоковичем, Бьерном Боргом и другими спортивными мировыми знаменитостями. Борис побил все рекорды, взяв золото в своем первом международном турнире в 17 лет. Всего за жизнь он накопил 6 мейджоров, олимпийское золото и 49 титулов чемпиона мира – удивительный результат для обычного человека. Но, похоже, в жизни Беккера есть нечто по-настоящему необычное.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
"Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Part One: Triumph
Season 1 Episode 1
7 April 2023
Part Two: Disaster
Season 1 Episode 2
7 April 2023
