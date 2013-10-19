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Крах 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Крах
Киноафиша Сериалы Крах Сезоны Сезон 1

De Prooi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крах»

В 1 сезоне сериала «Крах» события разворачиваются в Нидерландах, где зарождается пока молодой, а в будущем самый крупный и популярный банк Европы – ABN AMRO. Во главе этой многомиллиардной финансовой пирамиды стоит одаренный предприниматель Райкман Грунинк. Голландец поднимается со дна на самую вершину с помощью своего ума, хитрости и не вполне законных махинаций. Но расплата не заставляет себя долго ждать. У Грунинка есть амбиции, деньги и власть, но абсолютно отсутствуют социальные навыки, необходимые для управления такой огромной империей. Многочисленные ошибки одного человека ломают жизни миллионам вкладчиков.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Крах» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Специальные кредиты Bijzondere kredieten
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2013
Слияние и поглощение Fusies en overnames
Сезон 1 Серия 2
26 октября 2013
Интересы акционера Het belang van de aandeelhouder
Сезон 1 Серия 3
2 ноября 2013
График выхода всех сериалов
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