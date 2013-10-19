Menu
De Prooi 2013, season 1

Season premiere 19 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 30 minutes
"De Prooi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Крах» события разворачиваются в Нидерландах, где зарождается пока молодой, а в будущем самый крупный и популярный банк Европы – ABN AMRO. Во главе этой многомиллиардной финансовой пирамиды стоит одаренный предприниматель Райкман Грунинк. Голландец поднимается со дна на самую вершину с помощью своего ума, хитрости и не вполне законных махинаций. Но расплата не заставляет себя долго ждать. У Грунинка есть амбиции, деньги и власть, но абсолютно отсутствуют социальные навыки, необходимые для управления такой огромной империей. Многочисленные ошибки одного человека ломают жизни миллионам вкладчиков.

Series rating

7.1
Rate 12 votes
"De Prooi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Bijzondere kredieten
Season 1 Episode 1
19 October 2013
Fusies en overnames
Season 1 Episode 2
26 October 2013
Het belang van de aandeelhouder
Season 1 Episode 3
2 November 2013
TV series release schedule
