В 1 сезоне сериала «Крах» события разворачиваются в Нидерландах, где зарождается пока молодой, а в будущем самый крупный и популярный банк Европы – ABN AMRO. Во главе этой многомиллиардной финансовой пирамиды стоит одаренный предприниматель Райкман Грунинк. Голландец поднимается со дна на самую вершину с помощью своего ума, хитрости и не вполне законных махинаций. Но расплата не заставляет себя долго ждать. У Грунинка есть амбиции, деньги и власть, но абсолютно отсутствуют социальные навыки, необходимые для управления такой огромной империей. Многочисленные ошибки одного человека ломают жизни миллионам вкладчиков.