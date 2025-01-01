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Чадо из ада
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Чадо из ада, список сезонов
Chado iz ada
12+
Год выпуска
2021
Страна
Россия
Эпизод длится
1 час 2 минуты
Телеканал
Телеканал Ю
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Список сезонов телешоу «Чадо из ада»
Сезон 1
8 эпизодов
9 сентября 2021 - 28 октября 2021
Сезон 2
4 эпизода
18 октября 2022 - 8 ноября 2022
Сезон 3
10 эпизодов
7 сентября 2023 - 9 ноября 2023
Сезон 4
8 эпизодов
29 февраля 2024 - 18 апреля 2024
Сезон 5
10 эпизодов
5 сентября 2024 - 7 ноября 2024
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