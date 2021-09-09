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Киноафиша Сериалы Чадо из ада

Чадо из ада (2021 - …)

12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 1 час 2 минуты
Телеканал Телеканал Ю
Продолжительность телешоу 13 часов 26 минут
О чем телешоу

«Чадо из ада» – это российское реалити-шоу о перевоспитании «золотой молодежи». Избалованные и самоуверенные подростки из богатых семей на три дня отправляются пожить к самым обычным среднестатистическим родителям из глубинки. Многие ребята впервые в жизни сталкиваются с реальным миром и начинают переосмысливать свое поведение. Вместо ночных вечеринок их ждет строгий режим дня, вместо суши – каша по утрам, а вместо депрессий – куча домашних дел, забота о младших братиках и сестренках и помощь родителям.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона телешоу «Чадо из ада»
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
7 августа 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Чадо из ада - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
Чадо из ада - Сезон 2 Сезон 2
2022, 5 эпизодов
Кадры из телешоу
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