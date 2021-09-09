«Чадо из ада» – это российское реалити-шоу о перевоспитании «золотой молодежи». Избалованные и самоуверенные подростки из богатых семей на три дня отправляются пожить к самым обычным среднестатистическим родителям из глубинки. Многие ребята впервые в жизни сталкиваются с реальным миром и начинают переосмысливать свое поведение. Вместо ночных вечеринок их ждет строгий режим дня, вместо суши – каша по утрам, а вместо депрессий – куча домашних дел, забота о младших братиках и сестренках и помощь родителям.