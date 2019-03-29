Неверные мужья, а иногда и жены, стали изменять более изощренно, но от зоркого взгляда Татьяны и Ирины, а тем более технических возможностей Петра, им не ускользнуть!

В новом сезоне реалити «Измены» вы увидите невероятные, но вместе с тем реальные истории людей, столкнувшихся с предательством и обманом. Чтобы вывести изменщиков на чистую воду, ведущие проекта уже расставили скрытые камеры, завербовали сеть агентов и приготовили соблазнительные приманки… Что же выберут герои, когда всплывет правда: простить или жестоко отомстить своим неверным половинкам