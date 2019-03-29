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Киноафиша Сериалы Измены

Измены (2019 - …)

Измены 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Телеканал Ю
Продолжительность телешоу 60 часов 0 минут
О чем телешоу

Неверные мужья, а иногда и жены, стали изменять более изощренно, но от зоркого взгляда Татьяны и Ирины, а тем более технических возможностей Петра, им не ускользнуть!

В новом сезоне реалити «Измены» вы увидите невероятные, но вместе с тем реальные истории людей, столкнувшихся с предательством и обманом. Чтобы вывести изменщиков на чистую воду, ведущие проекта уже расставили скрытые камеры, завербовали сеть агентов и приготовили соблазнительные приманки… Что же выберут герои, когда всплывет правда: простить или жестоко отомстить своим неверным половинкам

В ролях
В ролях
Татьяна Виноградова
Пётр Корнеев
Ирина Минеева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Измены - Сезон 1 Сезон 1
2019, 25 эпизодов
Измены - Сезон 2 Сезон 2
2020, 25 эпизодов
Измены - Сезон 3 Сезон 3
2020, 30 эпизодов
Кадры из телешоу
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