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Постер телешоу Бородина против Бузовой
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Бородина против Бузовой, список сезонов

Бородина против Бузовой 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ

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Список сезонов телешоу «Бородина против Бузовой»
Бородина против Бузовой - Сезон 1 Сезон 1
94 эпизода 20 августа 2018 - 28 декабря 2018
Бородина против Бузовой - Сезон 2 Сезон 2
248 эпизодов 14 января 2019 - 30 декабря 2019
Бородина против Бузовой - Сезон 3 Сезон 3
252 эпизода 6 января 2020 - 31 декабря 2020
Бородина против Бузовой - Сезон 4 Сезон 4
37 эпизодов 18 января 2021 - 12 марта 2021
Бородина против Бузовой - Сезон 5 Сезон 5
34 эпизода 15 марта 2021 - 7 мая 2021
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