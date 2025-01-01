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Бородина против Бузовой
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Бородина против Бузовой, список сезонов
Бородина против Бузовой
16+
Год выпуска
2018
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
ТНТ
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Список сезонов телешоу «Бородина против Бузовой»
Сезон 1
94 эпизода
20 августа 2018 - 28 декабря 2018
Сезон 2
248 эпизодов
14 января 2019 - 30 декабря 2019
Сезон 3
252 эпизода
6 января 2020 - 31 декабря 2020
Сезон 4
37 эпизодов
18 января 2021 - 12 марта 2021
Сезон 5
34 эпизода
15 марта 2021 - 7 мая 2021
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