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Гадалка
Сезоны
Гадалка, список сезонов
Гадалка
12+
Год выпуска
2012
Страна
Россия
Эпизод длится
26 минут
Телеканал
ТВ-3
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
1
голос
3.8
IMDb
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Список сезонов телешоу «Гадалка»
Сезон 1
274 эпизода
12 ноября 2012 - 3 сентября 2014
Сезон 2
88 эпизодов
25 августа 2014 - 26 декабря 2014
Сезон 3
92 эпизода
24 августа 2015 - 29 декабря 2015
Сезон 4
116 эпизодов
11 января 2016 - 4 ноября 2016
Сезон 5
108 эпизодов
13 марта 2017 - 8 декабря 2017
Сезон 6
147 эпизодов
19 февраля 2018 - 23 ноября 2018
Сезон 7
152 эпизода
4 февраля 2019 - 31 декабря 2019
Сезон 8
81 эпизод
13 января 2020 - 7 октября 2020
Сезон 9
20 эпизодов
8 октября 2020 - 4 ноября 2020
Сезон 10
31 эпизод
5 ноября 2020 - 16 декабря 2020
Сезон 11
79 эпизодов
17 декабря 2020 - 6 апреля 2021
Сезон 12
108 эпизодов
7 апреля 2021 - 3 сентября 2021
Сезон 13
112 эпизодов
6 сентября 2021 - 27 декабря 2024
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