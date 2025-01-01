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Песни
16+
Год выпуска
2018
Страна
Россия
Эпизод длится
1 час 36 минут
Телеканал
ТНТ
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
4.9
IMDb
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Список сезонов телешоу «Песни»
Сезон 1
57 эпизодов
10 февраля 2018 - 2 июня 2018
Сезон 2
20 эпизодов
16 февраля 2019 - 1 июня 2019
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