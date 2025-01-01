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Эксклюзив 3 2023, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Эксклюзив 3 Сезоны Сезон 1

Эксклюзив 3
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эксклюзив 3»

В 1 сезоне сериала «Эксклюзив-3» в городе начинается настоящая «эпидемия» смертей среди молодых и абсолютно здоровых женщин. Но вот незадача: вскрытия одно за другим показывают естественные причины гибели. Тем временем криминальная журналистка Александра Вязникова наконец набирается смелости бросить старую работу и с головой уйти в расследования. Теперь у нее есть свое собственное детективное агентство, от чего ее коллеги-полицейские оказываются не в восторге. Несмотря на противодействие традиционных органов правопорядка, Саша смело берется за это загадочное дело. Она уверена, что в городе действует серийный маньяк, пользующийся необычным ядом.

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Список серий сериала Эксклюзив 3 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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