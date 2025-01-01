В 1 сезоне сериала «Эксклюзив-3» в городе начинается настоящая «эпидемия» смертей среди молодых и абсолютно здоровых женщин. Но вот незадача: вскрытия одно за другим показывают естественные причины гибели. Тем временем криминальная журналистка Александра Вязникова наконец набирается смелости бросить старую работу и с головой уйти в расследования. Теперь у нее есть свое собственное детективное агентство, от чего ее коллеги-полицейские оказываются не в восторге. Несмотря на противодействие традиционных органов правопорядка, Саша смело берется за это загадочное дело. Она уверена, что в городе действует серийный маньяк, пользующийся необычным ядом.