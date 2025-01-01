Menu
Eksklyuziv 3 2023, season 1

Kinoafisha TV Shows Eksklyuziv 3 Seasons Season 1

Эксклюзив 3
Title Сезон 1
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Eksklyuziv 3" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Эксклюзив-3» в городе начинается настоящая «эпидемия» смертей среди молодых и абсолютно здоровых женщин. Но вот незадача: вскрытия одно за другим показывают естественные причины гибели. Тем временем криминальная журналистка Александра Вязникова наконец набирается смелости бросить старую работу и с головой уйти в расследования. Теперь у нее есть свое собственное детективное агентство, от чего ее коллеги-полицейские оказываются не в восторге. Несмотря на противодействие традиционных органов правопорядка, Саша смело берется за это загадочное дело. Она уверена, что в городе действует серийный маньяк, пользующийся необычным ядом.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Eksklyuziv 3 List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
TV series release schedule
