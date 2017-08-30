Menu
Les Rivières pourpres
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Filming Locations: Les Rivières pourpres
Belgium
Iconic scenes & Locations
season 1
Abbaye Notre-Dame du Vivier, Marche-les-Dames, Wallonie, Belgium
season 2
Lyon, France
season 2
Roubaix, France
season 2
Lille, France
season 2
Brussels, Belgium
season 4
Cadillac, France
season 4
Cérons, France
season 3
Derloche-Cantevelle Old Locksmith Factory, Ault, Hauts-de-France, France
season 1
Éghezée, Wallonie, Belgium
season 1
Ermitage, Saint-Thibaut, Marcourt, Wallonie, Belgium
season 1
La Louvière, Wallonie, Belgium
season 4
La Réole, France
season 1
Le Collège du Christ-Roi, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Wallonie, Belgium
season 4
Olloy-sur-Viroin Cemetery, Viroinval, Wallonie, Belgium
season 1
Rhode-Saint-Genèse, Flanders, Belgium
season 3
Villa Debruyne, Hesdin, Hauts-de-France, France
season 3
Vresse-sur-Semois, Wallonie, Belgium
season 4
Bordeaux, France
season 4
Arcachon, France
season 4
Lestiac-sur-Garonne, France
season 1
Blaimont, Hastière, Wallonie, Belgium
season 1
Chapelle Saint-Thibaut, Marcourt, Wallonie, Belgium
season 1
Gembloux, Wallonie, Belgium
season 1
Liège-Guillemins Railway Station, Liège, Belgium
season 1
Watermael-Boitsfort, Bruxelles-Capitale, Belgium
season 2
Binche, Wallonie, Belgium
season 2
Charleville-Mézières, France
season 2
Château de Hierges, Hierges, France
season 2
Château des Avenières, Avenières, Auvergne-Rhône-Alpes, France
season 2
Chaumont-Porcien, France
season 2
Cruseilles, Auvergne-Rhône-Alpes, France
season 2
Drogenbos, Flanders, Belgium
season 2
Fumay, France
season 2
Gilly, Charleroi, Wallonie, Belgium
season 2
Givet, France
season 2
Haybes, France
season 2
Limonest, France
season 2
Pilat Regional Natural Park, Auvergne-Rhône-Alpes, France
season 2
Saint-Didier-au-Mont-d'Or, France
season 2
Sainte-Croix-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France
season 2
Tourcoing, France
season 2
Vézelin-sur-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France
season 2
Vireux-Molhain, France
Filming Dates
30 August 2017 - 2 December 2017
25 February 2019 - 20 June 2019
6 April 2020 - 10 December 2020
16 February 2022 - 28 June 2022
