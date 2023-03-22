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Танцы в темноте 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Танцы в темноте
Киноафиша Сериалы Танцы в темноте Сезоны Сезон 1

Танцы в темноте 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Танцы в темноте»

В 1 сезоне сериала «Танцы в темноте» Яся полгода назад лишилась зрения после взрыва газа в доме. Во время несчастного случая погиб ее отец. Девушка решила переписать бизнес на своего супруга Василия, сына фермера. Но именно в тот день, когда она собиралась это сделать, кто-то жестоко расправляется с парнем, выстрелив в него из винтовки. Отцы Васи и Яси были партнерами по бизнесу и создали серьезное дело – ферму и животноводческий комплекс. Теперь дело перешло в руки отца Васи – Игоря Тищина, а Яся осталась без отца, супруга и зрения. За расследование взялись двое детективов Татьяна и Паша. Они пытаются выяснить, кто открыл охоту на девушку...

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Список серий 1-го сезона сериала «Танцы в темноте» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 марта 2023
График выхода всех сериалов
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