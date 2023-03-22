В 1 сезоне сериала «Танцы в темноте» Яся полгода назад лишилась зрения после взрыва газа в доме. Во время несчастного случая погиб ее отец. Девушка решила переписать бизнес на своего супруга Василия, сына фермера. Но именно в тот день, когда она собиралась это сделать, кто-то жестоко расправляется с парнем, выстрелив в него из винтовки. Отцы Васи и Яси были партнерами по бизнесу и создали серьезное дело – ферму и животноводческий комплекс. Теперь дело перешло в руки отца Васи – Игоря Тищина, а Яся осталась без отца, супруга и зрения. За расследование взялись двое детективов Татьяна и Паша. Они пытаются выяснить, кто открыл охоту на девушку...