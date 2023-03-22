Menu
Tancy v temnote season 1 watch online

Tancy v temnote season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tancy v temnote Seasons Season 1

Танцы в темноте 12+
Title Сезон 1
Season premiere 22 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Tancy v temnote" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Танцы в темноте» Яся полгода назад лишилась зрения после взрыва газа в доме. Во время несчастного случая погиб ее отец. Девушка решила переписать бизнес на своего супруга Василия, сына фермера. Но именно в тот день, когда она собиралась это сделать, кто-то жестоко расправляется с парнем, выстрелив в него из винтовки. Отцы Васи и Яси были партнерами по бизнесу и создали серьезное дело – ферму и животноводческий комплекс. Теперь дело перешло в руки отца Васи – Игоря Тищина, а Яся осталась без отца, супруга и зрения. За расследование взялись двое детективов Татьяна и Паша. Они пытаются выяснить, кто открыл охоту на девушку...

"Tancy v temnote" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 March 2023
TV series release schedule
