О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Кашемировая мафия
Сезоны
Кашемировая мафия, список сезонов
Cashmere Mafia
12+
Год выпуска
2008
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
ABC
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Кашемировая мафия»
Сезон 1 / Season 1
7 эпизодов
6 января 2008 - 20 февраля 2008
