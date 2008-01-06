Меню
Кашемировая мафия 2008, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Cashmere Mafia
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 января 2008
Год выпуска
2008
Количество серий
7
Продолжительность сезона
7 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.8
Оцените
20
голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Кашемировая мафия»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
6 января 2008
Конференц-звонок
Conference Call
Сезон 1
Серия 2
9 января 2008
Опасные связи
Dangerous Liaisons
Сезон 1
Серия 3
16 января 2008
Решатели
The Deciders
Сезон 1
Серия 4
23 января 2008
Останься со мной
Stay with Me
Сезон 1
Серия 5
6 февраля 2008
Твоя, моя и ее
Yours, Mine and Hers
Сезон 1
Серия 6
13 февраля 2008
Собака ест собаку
Dog Eat Dog
Сезон 1
Серия 7
20 февраля 2008
График выхода всех сериалов
