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Безопасность 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Безопасность
Киноафиша Сериалы Безопасность Сезоны Сезон 1

Безопасность 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Безопасность»

В 1 сезоне сериала «Безопасность» в центре событий оказывается самое таинственное и непопулярное отделение российской полиции – отдел собственной безопасности. Коллеги не любят его сотрудников, ведь те выступают против «своих», ловят оборотней в погонах, противостоят коррупции и преступности в государственных органах. Капитан Ольга Горина – одна из служащих ОВБ. Однажды на ее столе оказывается донос от анонимного доброжелателя, который уверяет, что Кирилл Копейкин из уголовного розыска причастен к нескольким убийствам. Примечательно, что все жертвы оперативника – матерые наркоторговцы, так что, возможно, он считает себя «спасителем», а не преступником.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Безопасность» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Правила игры I
Сезон 1 Серия 1
28 августа 2017
Правила игры II
Сезон 1 Серия 2
28 августа 2017
Неслужебный роман I
Сезон 1 Серия 3
29 августа 2017
Неслужебный роман II
Сезон 1 Серия 4
29 августа 2017
Родственные связи I
Сезон 1 Серия 5
30 августа 2017
Родственные связи II
Сезон 1 Серия 6
30 августа 2017
Испытательный срок I
Сезон 1 Серия 7
31 августа 2017
Испытательный срок II
Сезон 1 Серия 8
31 августа 2017
График выхода всех сериалов
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