В 1 сезоне сериала «Безопасность» в центре событий оказывается самое таинственное и непопулярное отделение российской полиции – отдел собственной безопасности. Коллеги не любят его сотрудников, ведь те выступают против «своих», ловят оборотней в погонах, противостоят коррупции и преступности в государственных органах. Капитан Ольга Горина – одна из служащих ОВБ. Однажды на ее столе оказывается донос от анонимного доброжелателя, который уверяет, что Кирилл Копейкин из уголовного розыска причастен к нескольким убийствам. Примечательно, что все жертвы оперативника – матерые наркоторговцы, так что, возможно, он считает себя «спасителем», а не преступником.