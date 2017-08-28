Menu
Bezopasnost season 1 watch online

Bezopasnost season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bezopasnost Seasons Season 1

Безопасность 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Bezopasnost" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Безопасность» в центре событий оказывается самое таинственное и непопулярное отделение российской полиции – отдел собственной безопасности. Коллеги не любят его сотрудников, ведь те выступают против «своих», ловят оборотней в погонах, противостоят коррупции и преступности в государственных органах. Капитан Ольга Горина – одна из служащих ОВБ. Однажды на ее столе оказывается донос от анонимного доброжелателя, который уверяет, что Кирилл Копейкин из уголовного розыска причастен к нескольким убийствам. Примечательно, что все жертвы оперативника – матерые наркоторговцы, так что, возможно, он считает себя «спасителем», а не преступником.

Series rating

5.6
Rate 13 votes
5.9 IMDb
"Bezopasnost" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Правила игры I
Season 1 Episode 1
28 August 2017
Правила игры II
Season 1 Episode 2
28 August 2017
Неслужебный роман I
Season 1 Episode 3
29 August 2017
Неслужебный роман II
Season 1 Episode 4
29 August 2017
Родственные связи I
Season 1 Episode 5
30 August 2017
Родственные связи II
Season 1 Episode 6
30 August 2017
Испытательный срок I
Season 1 Episode 7
31 August 2017
Испытательный срок II
Season 1 Episode 8
31 August 2017
TV series release schedule
