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Мехкадеты 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мехкадеты
Киноафиша Сериалы Мехкадеты Сезоны Сезон 1

Mech Cadets
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мехкадеты»

В 1 сезоне сериала «Мехкадеты» события разворачиваются в мире, где роботы-гиганты спасают Землю от пришельцев из внеземной цивилизации. Ежегодно на официальной церемонии президенты выбирают кандидатов, которые будут пилотировать роботов. Чаще всего выбор падает на детей из известных военных семей, но порой везет и другим. Подросток по имени Стэнфорд Ю работает в Военной академии уборщиком, но на самом деле мечтает пилотировать роботов. Однажды перед ним появляется огромный робот, который выбирает его в качестве пилота. Вместе с другими ребятами Стэнфорд Ю будет защищать Землю от очередных атак. 

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Мехкадеты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Аутсайдеры Underdogs
Сезон 1 Серия 1
10 августа 2023
Эволюция Evolution
Сезон 1 Серия 2
10 августа 2023
Знай своего врага Know Your Enemy
Сезон 1 Серия 3
10 августа 2023
Ради всего человечества For All Humanity
Сезон 1 Серия 4
10 августа 2023
Призраки Ghosts
Сезон 1 Серия 5
10 августа 2023
Веритас Veritas
Сезон 1 Серия 6
10 августа 2023
Все за одного All For One
Сезон 1 Серия 7
10 августа 2023
Мост Эйнштейна-Розена The Einstein-Rosen Bridge
Сезон 1 Серия 8
10 августа 2023
Темная материя Dark Matter
Сезон 1 Серия 9
10 августа 2023
Семья Family
Сезон 1 Серия 10
10 августа 2023
График выхода всех сериалов
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