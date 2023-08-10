В 1 сезоне сериала «Мехкадеты» события разворачиваются в мире, где роботы-гиганты спасают Землю от пришельцев из внеземной цивилизации. Ежегодно на официальной церемонии президенты выбирают кандидатов, которые будут пилотировать роботов. Чаще всего выбор падает на детей из известных военных семей, но порой везет и другим. Подросток по имени Стэнфорд Ю работает в Военной академии уборщиком, но на самом деле мечтает пилотировать роботов. Однажды перед ним появляется огромный робот, который выбирает его в качестве пилота. Вместе с другими ребятами Стэнфорд Ю будет защищать Землю от очередных атак.