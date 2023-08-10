Menu
Mech Cadets 2023, season 1

Mech Cadets season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mech Cadets Seasons Season 1

Mech Cadets
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Mech Cadets" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мехкадеты» события разворачиваются в мире, где роботы-гиганты спасают Землю от пришельцев из внеземной цивилизации. Ежегодно на официальной церемонии президенты выбирают кандидатов, которые будут пилотировать роботов. Чаще всего выбор падает на детей из известных военных семей, но порой везет и другим. Подросток по имени Стэнфорд Ю работает в Военной академии уборщиком, но на самом деле мечтает пилотировать роботов. Однажды перед ним появляется огромный робот, который выбирает его в качестве пилота. Вместе с другими ребятами Стэнфорд Ю будет защищать Землю от очередных атак. 

Series rating

6.6
Rate 12 votes
Mech Cadets List of episodes TV series release schedule
Season 1
Underdogs
Season 1 Episode 1
10 August 2023
Evolution
Season 1 Episode 2
10 August 2023
Know Your Enemy
Season 1 Episode 3
10 August 2023
For All Humanity
Season 1 Episode 4
10 August 2023
Ghosts
Season 1 Episode 5
10 August 2023
Veritas
Season 1 Episode 6
10 August 2023
All For One
Season 1 Episode 7
10 August 2023
The Einstein-Rosen Bridge
Season 1 Episode 8
10 August 2023
Dark Matter
Season 1 Episode 9
10 August 2023
Family
Season 1 Episode 10
10 August 2023
TV series release schedule
