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Радиологическое отделение 2019 - 2021, 2 сезон
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К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Радиологическое отделение
Сезоны
Сезон 2
Radiation House
12+
Премьера сезона
4 октября 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
11
Продолжительность сезона
8 часов 15 минут
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
7
IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Радиологическое отделение»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
4 октября 2021
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
11 октября 2021
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
18 октября 2021
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
25 октября 2021
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
1 ноября 2021
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
8 ноября 2021
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
15 ноября 2021
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
22 ноября 2021
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
29 ноября 2021
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
6 декабря 2021
Episode 11
Сезон 2
Серия 11
13 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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