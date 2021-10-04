Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Радиологическое отделение 2019 - 2021, 2 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Радиологическое отделение Сезоны Сезон 2

Radiation House 12+
Премьера сезона 4 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 11
Продолжительность сезона 8 часов 15 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Радиологическое отделение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Episode 1
Сезон 2 Серия 1
4 октября 2021
Episode 2
Сезон 2 Серия 2
11 октября 2021
Episode 3
Сезон 2 Серия 3
18 октября 2021
Episode 4
Сезон 2 Серия 4
25 октября 2021
Episode 5
Сезон 2 Серия 5
1 ноября 2021
Episode 6
Сезон 2 Серия 6
8 ноября 2021
Episode 7
Сезон 2 Серия 7
15 ноября 2021
Episode 8
Сезон 2 Серия 8
22 ноября 2021
Episode 9
Сезон 2 Серия 9
29 ноября 2021
Episode 10
Сезон 2 Серия 10
6 декабря 2021
Episode 11
Сезон 2 Серия 11
13 декабря 2021
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше