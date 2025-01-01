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Радиологическое отделение
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Радиологическое отделение, список сезонов
Radiation House
12+
Год выпуска
2019
Страна
Япония
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Fuji TV
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7
IMDb
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Список сезонов сериала «Радиологическое отделение»
Сезон 1 / Season 1
11 эпизодов
8 апреля 2019 - 17 июня 2019
Сезон 2
11 эпизодов
4 октября 2021 - 13 декабря 2021
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