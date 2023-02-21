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Как выйти замуж за француза 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Как выйти замуж за француза
Киноафиша Сериалы Как выйти замуж за француза Сезоны Сезон 1

Как выйти замуж за француза 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Как выйти замуж за француза»

В 1 сезоне сериала «Как выйти замуж за француза» молодая девушка Дарья работает скромным экскурсоводом и никак не может устроить свою личную жизнь. Однажды подруга Алиса уговаривает Дашу на один день притвориться ей – подменить ее на работе. Так девушка становится элитным риелтором и встречается с ценным клиентом – неким французом по имени Пьер Сабуров. Вот только в нем она сразу же узнает свою юношескую любовь – вполне русского, но «офранцузившегося» одноклассника Петю. Правда, сам красавец ее не узнает, но проявляет интерес к симпатичной «Алисе». Между ними вспыхивает роман, и признаться становится все сложнее.

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Список серий 1-го сезона сериала «Как выйти замуж за француза» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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