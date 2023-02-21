Menu
Kak vyyti zamuzh za francuza 2023, season 1

Kak vyyti zamuzh za francuza season 1 poster
Как выйти замуж за француза 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Как выйти замуж за француза» молодая девушка Дарья работает скромным экскурсоводом и никак не может устроить свою личную жизнь. Однажды подруга Алиса уговаривает Дашу на один день притвориться ей – подменить ее на работе. Так девушка становится элитным риелтором и встречается с ценным клиентом – неким французом по имени Пьер Сабуров. Вот только в нем она сразу же узнает свою юношескую любовь – вполне русского, но «офранцузившегося» одноклассника Петю. Правда, сам красавец ее не узнает, но проявляет интерес к симпатичной «Алисе». Между ними вспыхивает роман, и признаться становится все сложнее.

0.0
Rate 0 vote
Season 1
