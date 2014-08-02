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Недотрога 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Недотрога
Киноафиша Сериалы Недотрога Сезоны Сезон 1

Недотрога 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 августа 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Недотрога»

В 1-м сезоне сериала «Недотрога» простая стеснительная девушка из провинции по имени Анна приезжает в столицу и поступает в хороший вуз. Она верит, что дружба – это самое крепкое и чистое чувство, поэтому быстро доверяется своей новой соседке по общежитию Светке. Это очень общительная, яркая и уверенная в себе девушка, вот только у нее есть один большой минус: она коварна и завистлива, особенно когда дело касается личной жизни. Однажды Аня получает признание в любви от Миши – самого завидного жениха курса. Но вот беда: на него уже положила глаз подружка. Светка обвиняет во всем Аню и объявляет ей войну.

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Список серий 1-го сезона сериала «Недотрога» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 августа 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 августа 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 августа 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 августа 2014
График выхода всех сериалов
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