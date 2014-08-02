В 1-м сезоне сериала «Недотрога» простая стеснительная девушка из провинции по имени Анна приезжает в столицу и поступает в хороший вуз. Она верит, что дружба – это самое крепкое и чистое чувство, поэтому быстро доверяется своей новой соседке по общежитию Светке. Это очень общительная, яркая и уверенная в себе девушка, вот только у нее есть один большой минус: она коварна и завистлива, особенно когда дело касается личной жизни. Однажды Аня получает признание в любви от Миши – самого завидного жениха курса. Но вот беда: на него уже положила глаз подружка. Светка обвиняет во всем Аню и объявляет ей войну.