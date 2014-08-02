Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nedotroga 2014, season 1

Nedotroga season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nedotroga Seasons Season 1

Недотрога 12+
Title Сезон 1
Season premiere 2 August 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Nedotroga" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Недотрога» простая стеснительная девушка из провинции по имени Анна приезжает в столицу и поступает в хороший вуз. Она верит, что дружба – это самое крепкое и чистое чувство, поэтому быстро доверяется своей новой соседке по общежитию Светке. Это очень общительная, яркая и уверенная в себе девушка, вот только у нее есть один большой минус: она коварна и завистлива, особенно когда дело касается личной жизни. Однажды Аня получает признание в любви от Миши – самого завидного жениха курса. Но вот беда: на него уже положила глаз подружка. Светка обвиняет во всем Аню и объявляет ей войну.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Nedotroga" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 August 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 August 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 August 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 August 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more