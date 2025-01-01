Постеры сериала «Мамонты»

Помните юного скрипача Яшу из «Покровских ворот»? Вот кем он стал к 58 годам — об актерстве и думать забыл

Вместо Мине теперь будет Боран: в 30 серии «Далекого города» зрителей ждало невероятное воскрешение из мертвых

Думали, после выбора актера на роль Снейпа больше ничего не удивит? Создатели «Гарри Поттера» добрались и до Темного Лорда

Безруков 6 раз ходил на пробы, но роль досталась Устюгову: так актер избежал позора — фильм с рейтингом 4,6 с треском провалился

Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода

«Очень прибыльное г…»: фильмы Андреасяна подняли на смех на Первом канале — под раздачу попал и «Последний богатырь»

Невозможное уравнение и астронавт-предатель: разбор самых непонятных моментов «Интерстеллара»

«Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете

Лучший фильм в карьере Мадянова на Западе сравнили с легендарной «Яростью»: военная драма с Питтом оказалась хуже по всем статьям

В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли