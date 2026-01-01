Menu
Kinoafisha TV Shows The Power Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Power

  • Vancouver, British Columbia, Canada

Iconic scenes & Locations

Studio
The Bridge Studios - 2400 Boundary Road, Burnaby, British Columbia, Canada
Location
Senate House, Malet Street, London, England, UK
Filming City
Maple Ridge, British Columbia, Canada
location
London, England, UK
