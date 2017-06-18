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Танец мотылька 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Танец мотылька
Киноафиша Сериалы Танец мотылька Сезоны Сезон 1

Танец мотылька 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Танец мотылька»

В 1 сезоне сериала «Танец мотылька» Карина хочет стать великой танцовщицей. Однако пока она простая швея на фабрике в родном городке Рудогорске. Лучшей перспективой для ее будущего здесь может стать только замужество. Да и кандидат – друг детства Гена – подходящий имеется. Дочь шахтера, живущая под гнетом злой мачехи и в тени сводной сестры, не верит, что ее амбициозная мечта может стать реальностью. Хозяин шахты, где работает отец Карины, организовывает концерт по случаю юбилея предприятия, и судьба предоставляет девушке уникальную возможность: в город приезжает московский диджей Ник и танцевальный коллектив «Цирцея».

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Список серий 1-го сезона сериала «Танец мотылька» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 июня 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 июня 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 июня 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 июня 2017
График выхода всех сериалов
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