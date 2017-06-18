Menu
Tanec motylka 2017, season 1

Танец мотылька 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 June 2017
Production year 2017
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Tanec motylka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Танец мотылька» Карина хочет стать великой танцовщицей. Однако пока она простая швея на фабрике в родном городке Рудогорске. Лучшей перспективой для ее будущего здесь может стать только замужество. Да и кандидат – друг детства Гена – подходящий имеется. Дочь шахтера, живущая под гнетом злой мачехи и в тени сводной сестры, не верит, что ее амбициозная мечта может стать реальностью. Хозяин шахты, где работает отец Карины, организовывает концерт по случаю юбилея предприятия, и судьба предоставляет девушке уникальную возможность: в город приезжает московский диджей Ник и танцевальный коллектив «Цирцея».

"Tanec motylka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 June 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 June 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 June 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 June 2017
TV series release schedule
