В 1 сезоне сериала «Танец мотылька» Карина хочет стать великой танцовщицей. Однако пока она простая швея на фабрике в родном городке Рудогорске. Лучшей перспективой для ее будущего здесь может стать только замужество. Да и кандидат – друг детства Гена – подходящий имеется. Дочь шахтера, живущая под гнетом злой мачехи и в тени сводной сестры, не верит, что ее амбициозная мечта может стать реальностью. Хозяин шахты, где работает отец Карины, организовывает концерт по случаю юбилея предприятия, и судьба предоставляет девушке уникальную возможность: в город приезжает московский диджей Ник и танцевальный коллектив «Цирцея».