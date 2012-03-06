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Лучшее лето нашей жизни 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лучшее лето нашей жизни
Киноафиша Сериалы Лучшее лето нашей жизни Сезоны Сезон 1

Лучшее лето нашей жизни 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лучшее лето нашей жизни»

В 1 сезоне сериала «Лучшее лето нашей жизни» Мария много лет работает на телевидении, воспитывает дочь Машу, которой недавно исполнилось 18 лет, и иногда встречается со своим женатым начальником. После предательства со стороны первого возлюбленного Маша не доверяет мужчинам и никого не пускает в свое сердце. Однажды она снимает передачу про работу пожарных, после которой в ее жизни внезапно появляется любовь. Павел значительно отличается от тех мужчин, которые раньше встречались Марии. Ее спокойная жизнь преображается до неузнаваемости. Как в киноленте «Москва слезам не верит», их чувства сталкиваются со множеством испытаний.

Рейтинг сериала

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3.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Лучшее лето нашей жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2012
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2012
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2012
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 марта 2012
График выхода всех сериалов
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