В 1 сезоне сериала «Лучшее лето нашей жизни» Мария много лет работает на телевидении, воспитывает дочь Машу, которой недавно исполнилось 18 лет, и иногда встречается со своим женатым начальником. После предательства со стороны первого возлюбленного Маша не доверяет мужчинам и никого не пускает в свое сердце. Однажды она снимает передачу про работу пожарных, после которой в ее жизни внезапно появляется любовь. Павел значительно отличается от тех мужчин, которые раньше встречались Марии. Ее спокойная жизнь преображается до неузнаваемости. Как в киноленте «Москва слезам не верит», их чувства сталкиваются со множеством испытаний.