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Чебурашка. История новогоднего чуда 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Чебурашка. История новогоднего чуда
Киноафиша Сериалы Чебурашка. История новогоднего чуда Сезоны Сезон 1

Чебурашка. История новогоднего чуда 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Чебурашка. История новогоднего чуда»

В 1 сезоне сериала «Чебурашка. История новогоднего чуда» зрители перенесутся на юг России, чтобы увидеть, как проходили съемки самого ожидаемого семейного фильма Нового года – 2023. Оказывается, новую версию «Чебурашки» снимали в трех разных городах – в Сочи, Пятигорске и Кисловодске. Голос и эмоции очаровательному зверьку неизвестной породы подарила актриса Ольга Кузьмина. А для съемок основных сцен потребовалось шесть тонн настоящих свежих апельсинов. Ведь именно из ящика с этими фруктами, по сюжету, появился Чебурашка. Актеры, режиссеры, сценаристы и художники фильма раскроют аудитории все тайны съемочного процесса.

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Список серий 1-го сезона сериала «Чебурашка. История новогоднего чуда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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