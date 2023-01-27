В 1 сезоне сериала «Чебурашка. История новогоднего чуда» зрители перенесутся на юг России, чтобы увидеть, как проходили съемки самого ожидаемого семейного фильма Нового года – 2023. Оказывается, новую версию «Чебурашки» снимали в трех разных городах – в Сочи, Пятигорске и Кисловодске. Голос и эмоции очаровательному зверьку неизвестной породы подарила актриса Ольга Кузьмина. А для съемок основных сцен потребовалось шесть тонн настоящих свежих апельсинов. Ведь именно из ящика с этими фруктами, по сюжету, появился Чебурашка. Актеры, режиссеры, сценаристы и художники фильма раскроют аудитории все тайны съемочного процесса.