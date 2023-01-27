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Cheburashka. Istoriya novogodnego chuda season 1 watch online

Cheburashka. Istoriya novogodnego chuda season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Cheburashka. Istoriya novogodnego chuda Seasons Season 1
Чебурашка. История новогоднего чуда 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 52 minutes
"Cheburashka. Istoriya novogodnego chuda" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Чебурашка. История новогоднего чуда» зрители перенесутся на юг России, чтобы увидеть, как проходили съемки самого ожидаемого семейного фильма Нового года – 2023. Оказывается, новую версию «Чебурашки» снимали в трех разных городах – в Сочи, Пятигорске и Кисловодске. Голос и эмоции очаровательному зверьку неизвестной породы подарила актриса Ольга Кузьмина. А для съемок основных сцен потребовалось шесть тонн настоящих свежих апельсинов. Ведь именно из ящика с этими фруктами, по сюжету, появился Чебурашка. Актеры, режиссеры, сценаристы и художники фильма раскроют аудитории все тайны съемочного процесса.

Series rating

4.7
Rate 16 votes
4.7 IMDb

"Cheburashka. Istoriya novogodnego chuda" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 January 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 February 2023
TV series release schedule
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