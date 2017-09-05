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Сестры 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Сестры
Киноафиша Сериалы Сестры Сезоны Сезон 1

Les Sisters 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 52
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Сестры»

В 1-м сезоне сериала «Сестры» две сестрички в возрасте семи и тринадцати лет никак не могут ужиться друг с другом. Это истории об их повседневной жизни. Родителям нет никакого сладу с шалуньями. Мари еще совсем ребенок, она только собирается в первый класс. Венди, ее старшая сестра, постепенно становится юной девушкой. Сестры очень разные, и у каждой мощный темперамент, но на самом деле они без ума друг от друга. Правда, в момент выяснения отношений вспомнить об этом нелегко. Мари слегка наивна, очаровательна и весьма активна. У нее всегда безумные идеи, чтобы привлечь внимание старшей, которая уже тяготеет к взрослой жизни.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сестры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
О, нет ! Не праздники! Ah non ! Pas les vacances !
Сезон 1 Серия 1
5 сентября 2017
Радость от тебя Joy de toi
Сезон 1 Серия 2
5 сентября 2017
Тайная жизнь Адонаса La vie secrète des adonaissants
Сезон 1 Серия 3
6 сентября 2017
Бланки удача Doudou la chance
Сезон 1 Серия 4
6 сентября 2017
В ролях Plâtrées
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2017
Отключено Déconnectées
Сезон 1 Серия 6
7 сентября 2017
Галактическая любовь Namour galactique
Сезон 1 Серия 7
8 сентября 2017
Моя сестра зомби Ma sister est un zombie
Сезон 1 Серия 8
8 сентября 2017
В шкуре моей сестры Dans la peau de ma sister
Сезон 1 Серия 9
11 сентября 2017
Блондинка, моя сестра и я La blonde, ma sister et moi
Сезон 1 Серия 10
11 сентября 2017
Дружественный год L'année sympathique
Сезон 1 Серия 11
20 сентября 2017
Обмен L'échange
Сезон 1 Серия 12
28 сентября 2017
Запрещено для детей до 12 лет Interdit aux moins de 12 ans
Сезон 1 Серия 13
17 октября 2017
Семейные страхи Frayeurs en famille
Сезон 1 Серия 14
17 октября 2017
Наживка Лулу Le Nanimal de Loulou
Сезон 1 Серия 15
2 октября 2017
Подарок связи Cadeau connection
Сезон 1 Серия 16
2 октября 2017
Дуэт сестер Duo de sisters
Сезон 1 Серия 17
3 октября 2017
Кризис роста Crise de croissance
Сезон 1 Серия 18
3 октября 2017
Популярный Populaire
Сезон 1 Серия 19
4 октября 2017
Какая вечеринка! Quelle soirée !
Сезон 1 Серия 20
4 октября 2017
Большая прачечная La grande lessive
Сезон 1 Серия 21
5 октября 2017
Сестры бедствия! Les catastrophes Sisters !
Сезон 1 Серия 22
5 октября 2017
Наконец-то каникулы! Enfin des holidays !
Сезон 1 Серия 23
6 октября 2017
Нужен Макс En manque de Max
Сезон 1 Серия 24
6 октября 2017
Зороскоп Le zoroscope
Сезон 1 Серия 25
7 октября 2017
Домашние медсестры Infirmières à domicile
Сезон 1 Серия 26
7 октября 2017
Как сестра, как сестра Telle soeur, telle soeur
Сезон 1 Серия 27
1 ноября 2017
Пиу-Пиу мания Piou-Piou mania
Сезон 1 Серия 28
27 октября 2017
Дом, милый дом Home sweet home
Сезон 1 Серия 29
26 октября 2017
Амнезия и опасности Amnésique et périls
Сезон 1 Серия 30
31 октября 2017
Сказочный дрон Drone de fée
Сезон 1 Серия 31
25 октября 2017
Продажа сестер Sisters soldes
Сезон 1 Серия 32
30 октября 2017
Враг внутри L'ennemie intérieure
Сезон 1 Серия 33
26 октября 2017
Гипно сестра Hypno sister
Сезон 1 Серия 34
31 октября 2017
Таинственный любовник Le namoureux mystère
Сезон 1 Серия 35
25 октября 2017
Младший брат для сестер Un petit frère pour les sisters
Сезон 1 Серия 36
1 ноября 2017
Спасите Пудука! Sauvez Puduk !
Сезон 1 Серия 37
27 октября 2017
Утешающая любовь Doudou d'amoureux
Сезон 1 Серия 38
30 октября 2017
Стиль сестер Sisters style
Сезон 1 Серия 39
30 октября 2017
Супер Жоржетта Super Georgette
Сезон 1 Серия 40
30 октября 2017
Спать стоя A dormir debout
Сезон 1 Серия 41
30 октября 2017
Сестры-отшельники Les sisters l\'ermite
Сезон 1 Серия 42
30 октября 2017
Сумасшедший грабеж! Un casse dingue!
Сезон 1 Серия 43
30 октября 2017
Игра, набор и матч для сестер Jeu, set et match pour les sisters
Сезон 1 Серия 44
30 октября 2017
Жоржетта Алерт Alerte Georgette
Сезон 1 Серия 45
30 октября 2017
Мертвая собака La canine mourue
Сезон 1 Серия 46
30 октября 2017
Вендифобия Wendyphobie
Сезон 1 Серия 47
24 ноября 2017
Собака только для нас Un toutou rien que pour nous
Сезон 1 Серия 48
24 ноября 2017
Моровая война La guerre des pestouilles
Сезон 1 Серия 49
27 ноября 2017
Худший из двух La plus pire des deux
Сезон 1 Серия 50
27 ноября 2017
Спасибо за ерунду Merci pour les bêtises
Сезон 1 Серия 51
27 ноября 2017
Улыбнись, ты в ловушке! Souriez, vous êtes piégés !
Сезон 1 Серия 52
27 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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