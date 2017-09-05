Les Sisters season 1 watch online

Les Sisters 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 52
Runtime 10 hours 24 minutes
"Les Sisters" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сестры» две сестрички в возрасте семи и тринадцати лет никак не могут ужиться друг с другом. Это истории об их повседневной жизни. Родителям нет никакого сладу с шалуньями. Мари еще совсем ребенок, она только собирается в первый класс. Венди, ее старшая сестра, постепенно становится юной девушкой. Сестры очень разные, и у каждой мощный темперамент, но на самом деле они без ума друг от друга. Правда, в момент выяснения отношений вспомнить об этом нелегко. Мари слегка наивна, очаровательна и весьма активна. У нее всегда безумные идеи, чтобы привлечь внимание старшей, которая уже тяготеет к взрослой жизни.

Series rating

7.8
Rate 12 votes
7.3 IMDb

"Les Sisters" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Ah non ! Pas les vacances !
Season 1 Episode 1
5 September 2017
Joy de toi
Season 1 Episode 2
5 September 2017
La vie secrète des adonaissants
Season 1 Episode 3
6 September 2017
Doudou la chance
Season 1 Episode 4
6 September 2017
Plâtrées
Season 1 Episode 5
7 September 2017
Déconnectées
Season 1 Episode 6
7 September 2017
Namour galactique
Season 1 Episode 7
8 September 2017
Ma sister est un zombie
Season 1 Episode 8
8 September 2017
Dans la peau de ma sister
Season 1 Episode 9
11 September 2017
La blonde, ma sister et moi
Season 1 Episode 10
11 September 2017
L'année sympathique
Season 1 Episode 11
20 September 2017
L'échange
Season 1 Episode 12
28 September 2017
Interdit aux moins de 12 ans
Season 1 Episode 13
17 October 2017
Frayeurs en famille
Season 1 Episode 14
17 October 2017
Le Nanimal de Loulou
Season 1 Episode 15
2 October 2017
Cadeau connection
Season 1 Episode 16
2 October 2017
Duo de sisters
Season 1 Episode 17
3 October 2017
Crise de croissance
Season 1 Episode 18
3 October 2017
Populaire
Season 1 Episode 19
4 October 2017
Quelle soirée !
Season 1 Episode 20
4 October 2017
La grande lessive
Season 1 Episode 21
5 October 2017
Les catastrophes Sisters !
Season 1 Episode 22
5 October 2017
Enfin des holidays !
Season 1 Episode 23
6 October 2017
En manque de Max
Season 1 Episode 24
6 October 2017
Le zoroscope
Season 1 Episode 25
7 October 2017
Infirmières à domicile
Season 1 Episode 26
7 October 2017
Telle soeur, telle soeur
Season 1 Episode 27
1 November 2017
Piou-Piou mania
Season 1 Episode 28
27 October 2017
Home sweet home
Season 1 Episode 29
26 October 2017
Amnésique et périls
Season 1 Episode 30
31 October 2017
Drone de fée
Season 1 Episode 31
25 October 2017
Sisters soldes
Season 1 Episode 32
30 October 2017
L'ennemie intérieure
Season 1 Episode 33
26 October 2017
Hypno sister
Season 1 Episode 34
31 October 2017
Le namoureux mystère
Season 1 Episode 35
25 October 2017
Un petit frère pour les sisters
Season 1 Episode 36
1 November 2017
Sauvez Puduk !
Season 1 Episode 37
27 October 2017
Doudou d'amoureux
Season 1 Episode 38
30 October 2017
Sisters style
Season 1 Episode 39
30 October 2017
Super Georgette
Season 1 Episode 40
30 October 2017
A dormir debout
Season 1 Episode 41
30 October 2017
Les sisters l\'ermite
Season 1 Episode 42
30 October 2017
Un casse dingue!
Season 1 Episode 43
30 October 2017
Jeu, set et match pour les sisters
Season 1 Episode 44
30 October 2017
Alerte Georgette
Season 1 Episode 45
30 October 2017
La canine mourue
Season 1 Episode 46
30 October 2017
Wendyphobie
Season 1 Episode 47
24 November 2017
Un toutou rien que pour nous
Season 1 Episode 48
24 November 2017
La guerre des pestouilles
Season 1 Episode 49
27 November 2017
La plus pire des deux
Season 1 Episode 50
27 November 2017
Merci pour les bêtises
Season 1 Episode 51
27 November 2017
Souriez, vous êtes piégés !
Season 1 Episode 52
27 November 2017
