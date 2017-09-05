В 1-м сезоне сериала «Сестры» две сестрички в возрасте семи и тринадцати лет никак не могут ужиться друг с другом. Это истории об их повседневной жизни. Родителям нет никакого сладу с шалуньями. Мари еще совсем ребенок, она только собирается в первый класс. Венди, ее старшая сестра, постепенно становится юной девушкой. Сестры очень разные, и у каждой мощный темперамент, но на самом деле они без ума друг от друга. Правда, в момент выяснения отношений вспомнить об этом нелегко. Мари слегка наивна, очаровательна и весьма активна. У нее всегда безумные идеи, чтобы привлечь внимание старшей, которая уже тяготеет к взрослой жизни.