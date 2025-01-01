Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Пять дней
Киноафиша Сериалы Пять дней Сезоны

Пять дней, список сезонов

Five Days 18+
Год выпуска 2007
Страна Великобритания/США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал BBC One

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Пять дней»
Пять дней - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
5 эпизодов 23 января 2007 - 1 февраля 2007
 
Пять дней - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
5 эпизодов 1 марта 2010 - 5 марта 2010
 
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше