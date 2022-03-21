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Сделано в Финляндии 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сделано в Финляндии
Киноафиша Сериалы Сделано в Финляндии Сезоны Сезон 1

Made in Finland 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сделано в Финляндии»

В 1 сезоне сериала «Сделано в Финляндии» представлена история финской компании Nokia, которая в 1992 году стала титаном на рынке технологий. Nokia 101 был первым телефоном, который отличался от обычных «кирпичиков», вошедших в обиход в начале 90-х. Его форма шоколадного батончика и вес в 280 граммов смогли конкурировать с мобильными телефонами других компаний. Этот телефон стал самым продаваемым за десятилетие. История фокусируется на первых годах развития Nokia, финской компании, которая в 1960-х годах стала заниматься телекоммуникациями и постепенно приобрела статус лидера в секторе производства мобильных телефонов. 

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сделано в Финляндии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Кризис лидерства Leadership crisis
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2022
Вызов Challenge
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2022
Н 300 H 300
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2022
Летняя магия Midsummer magic
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2022
Вашингтон Washington D.C.
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2022
Мобильные телефоны Нокиа Nokia Mobile phones
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2022
График выхода всех сериалов
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