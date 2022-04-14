Menu
Made in Finland season 1 watch online

Made in Finland season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Made in Finland Seasons Season 1
Made in Finland 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Made in Finland" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сделано в Финляндии» представлена история финской компании Nokia, которая в 1992 году стала титаном на рынке технологий. Nokia 101 был первым телефоном, который отличался от обычных «кирпичиков», вошедших в обиход в начале 90-х. Его форма шоколадного батончика и вес в 280 граммов смогли конкурировать с мобильными телефонами других компаний. Этот телефон стал самым продаваемым за десятилетие. История фокусируется на первых годах развития Nokia, финской компании, которая в 1960-х годах стала заниматься телекоммуникациями и постепенно приобрела статус лидера в секторе производства мобильных телефонов. 

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb

"Made in Finland" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Leadership crisis
Season 1 Episode 1
14 April 2022
Challenge
Season 1 Episode 2
14 April 2022
H 300
Season 1 Episode 3
21 April 2022
Midsummer magic
Season 1 Episode 4
28 April 2022
Washington D.C.
Season 1 Episode 5
5 May 2022
Nokia Mobile phones
Season 1 Episode 6
12 May 2022
