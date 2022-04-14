В 1 сезоне сериала «Сделано в Финляндии» представлена история финской компании Nokia, которая в 1992 году стала титаном на рынке технологий. Nokia 101 был первым телефоном, который отличался от обычных «кирпичиков», вошедших в обиход в начале 90-х. Его форма шоколадного батончика и вес в 280 граммов смогли конкурировать с мобильными телефонами других компаний. Этот телефон стал самым продаваемым за десятилетие. История фокусируется на первых годах развития Nokia, финской компании, которая в 1960-х годах стала заниматься телекоммуникациями и постепенно приобрела статус лидера в секторе производства мобильных телефонов.