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Время любить 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Время любить
Киноафиша Сериалы Время любить Сезоны Сезон 1

Время любить 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Время любить»

В 1 сезоне сериала «Время любить» в центре событий оказывается троица давних подруг. Светлана, Жанна и Марина знакомы со школы. Теперь все они – взрослые женщины с кучей проблем, разумеется, у каждой своих. Однако совместная поездка на море расставляет все по местам. Выясняется, что хороший отдых – это именно то, чего не хватало всем подругам. Света, которая тратит все силы на заботу о взрослом уже сыне, неожиданно вспоминает, что она привлекательная женщина, которая еще может полюбить. Марина, недавно расставшаяся с мужем, не только находит новую любовь, но и заводит ребенка. А Жанна обнаруживает другую сторону своего характера.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Время любить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2012
График выхода всех сериалов
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