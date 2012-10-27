Menu
Vremya lyubit season 1

Vremya lyubit season 1 poster
Vremya lyubit
Время любить 12+
Title Сезон 1
Season premiere 27 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Vremya lyubit" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Время любить» в центре событий оказывается троица давних подруг. Светлана, Жанна и Марина знакомы со школы. Теперь все они – взрослые женщины с кучей проблем, разумеется, у каждой своих. Однако совместная поездка на море расставляет все по местам. Выясняется, что хороший отдых – это именно то, чего не хватало всем подругам. Света, которая тратит все силы на заботу о взрослом уже сыне, неожиданно вспоминает, что она привлекательная женщина, которая еще может полюбить. Марина, недавно расставшаяся с мужем, не только находит новую любовь, но и заводит ребенка. А Жанна обнаруживает другую сторону своего характера.

Series rating

5.8
Rate 12 votes
5.8 IMDb

"Vremya lyubit" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 October 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 October 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 October 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 October 2012
