В 1 сезоне сериала «Время любить» в центре событий оказывается троица давних подруг. Светлана, Жанна и Марина знакомы со школы. Теперь все они – взрослые женщины с кучей проблем, разумеется, у каждой своих. Однако совместная поездка на море расставляет все по местам. Выясняется, что хороший отдых – это именно то, чего не хватало всем подругам. Света, которая тратит все силы на заботу о взрослом уже сыне, неожиданно вспоминает, что она привлекательная женщина, которая еще может полюбить. Марина, недавно расставшаяся с мужем, не только находит новую любовь, но и заводит ребенка. А Жанна обнаруживает другую сторону своего характера.