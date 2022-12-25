Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Улетная доставка! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Улетная доставка!
Киноафиша Сериалы Улетная доставка! Сезоны Сезон 1

Улетная доставка! 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Улетная доставка!»

В 1 сезоне сериала «Улетная доставка!» в центре событий оказывается необычная команда курьеров. В фантастическом мире, населенном гигантами и сказочными героями, открывается служба доставки, которая берется даже за самые немыслимые задания. То влюбленные просят срочно прислать им партию поцелуев, то поля с будущим урожаем нуждаются в поливке. То радуга застревает в лесной чаще и боится идти по своим делам, а то местной русалке требуется специальная мочалка для ухода за чешуей. Вулканчик, три тучки, летающая тарелка и небесный кит всегда готовы к приключениям, лишь бы порадовать любимых клиентов.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Улетная доставка!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
27 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 декабря 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 декабря 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 декабря 2022
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше