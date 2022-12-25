Menu
Улетная доставка! 0+
Title Сезон 1
Season premiere 25 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Улетная доставка!» в центре событий оказывается необычная команда курьеров. В фантастическом мире, населенном гигантами и сказочными героями, открывается служба доставки, которая берется даже за самые немыслимые задания. То влюбленные просят срочно прислать им партию поцелуев, то поля с будущим урожаем нуждаются в поливке. То радуга застревает в лесной чаще и боится идти по своим делам, а то местной русалке требуется специальная мочалка для ухода за чешуей. Вулканчик, три тучки, летающая тарелка и небесный кит всегда готовы к приключениям, лишь бы порадовать любимых клиентов.

0.0
TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 December 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 December 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 December 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
27 December 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
27 December 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 December 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
28 December 2022
