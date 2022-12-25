В 1 сезоне сериала «Улетная доставка!» в центре событий оказывается необычная команда курьеров. В фантастическом мире, населенном гигантами и сказочными героями, открывается служба доставки, которая берется даже за самые немыслимые задания. То влюбленные просят срочно прислать им партию поцелуев, то поля с будущим урожаем нуждаются в поливке. То радуга застревает в лесной чаще и боится идти по своим делам, а то местной русалке требуется специальная мочалка для ухода за чешуей. Вулканчик, три тучки, летающая тарелка и небесный кит всегда готовы к приключениям, лишь бы порадовать любимых клиентов.