Места и даты съемок сериала Франшиза

Основные места съемок сериала Франшиза

  • Лондон, Англия, Великобритания

Где снимали известные сцены

Студия
Студия Warner Bros. Leavesden, Уорнер-драйв, Ливзден, Уотфорд, Хартфордшир, Англия, Великобритания
Даты съемок сериала Франшиза

  • 7 января 2024
