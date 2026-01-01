Оповещения от Киноафиши
Я – убийца
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Я – убийца
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Я – убийца
Техас, США
Флорида, США
