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Женский приговор 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Женский приговор
Киноафиша Сериалы Женский приговор Сезоны Сезон 1

Женский приговор 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Женский приговор»

В 1 сезоне сериала «Женский приговор» события разворачиваются в 80-е. Молодой рок-исполнитель Кирилл обвиняется в совершении нескольких убийств. Если суд признает его виновным, юноша будет казнен. Ирина не хочет приниматься за это дело, но председатель суда, который является ее любовником, уговаривает женщину, обещая, что в конце судебного процесса он наконец подаст на развод. Также в деле участвуют народные заседатели Надя и Наташа. Они очень разные, им непросто понять противоположную точку зрения, и у каждой свои трудности: одна постоянно ругается с дочерью-бунтаркой, другая любит коллегу, который относится к ней с презрением.

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Список серий 1-го сезона сериала «Женский приговор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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